Io X Benevento: rapporto Agenas conferma quanto da noi sostenuto sul San Pio Interviene l'associazione dopo la classifica negativa che ha riguardato l'azienda ospedaliera S. Pio

l'Associazione Io X Benevento interviene sul rapporto dell'efficienza degli ospedali del 24 maggio 2023 dell'Agenas, l'Agenzia Nazionale per i Servizi sanitari regionali, che ha individuato l’A.O. San Pio di Benevento tra i peggiori ospedali d’Italia relativamente agli anni 2020 e 2021.

“Indagine – spiega il presidente di Io X Benevento, Giuseppe Schipani - conferma quanto da noi evidenziato in quegli anni sulla gestione del management del Rummo. Una direzione palesemente inefficiente secondo Agenas che coincide con l’opinione e i disagi subiti dall’utenza.

Una Direzione – rincara Schipani - che invece di ascoltare il grido dei pazienti, della cittadinanza, ha continuato per la strada senza uscita che oggi l’agenzia mette in luce”.

Ed è per questo motivo che Schipani chiede: “il 24 maggio quando il dottore Coscione ha pubblicato il rapporto Agenas che ci ha relegati tra i peggiori d’italia la Direzione ha denunciato Coscione per danno di immagine?

Forse tutta la cittadinanza dovrebbe costituirsi parte civile per il solo fatto di non vedersi riconoscere il principio costituzionale del diritto alla salute nella stessa misura e qualità delle altre città italiane, oltre al fatto che a fronte delle proprie tasse onorate non si è provveduto a garantire servizi efficienti”.

Schipani poi accende i riflettori sul ruolo “dell'associazionismo dei pazienti e cittadini è un principio legislativo e l’ospedale San Pio ad oggi è inadempiente sulla costituzione del Comitato di partecipazione di cui all’art. 21 della L.R. 10/2002 ma pare che a nessuno degli organi istituzionali interessi”.