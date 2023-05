L'arcivescovo Accrocca: "Giovani ed eccellenze possono salvare questa terra" A Benevento il IV Forum delle aree interne. Studenti protagonisti. "Vostre idee arrivino a Politica"

Sono i giovani, ovvero gli studenti i veri protagonisti del quarto Forum delle Aree interne organizzato dalla Diocesi di Benevento. Lo scorso anno era stata invece la Politica al centro della tre giorni. Per il 2023 saranno sei progetti di numerosi studenti coordinati da esperti a far arrivare alla Politica un messaggio forte, chiaro con dentro un unico obiettivo: non far morire le aree interne. Come si fa? Con la formazioni delle future classi dirigenti ma non solo.

Oggi pomeriggio al Centro la Pace si sono aperti i lavori con i saluti del Prefetto di Benevento, Carlo Torlontano che ha rimarcato l'attenzione della pubblica amministrazione nel rendere i servizi ai cittadini.

Tantissimi gli studenti presenti in sala ad ascoltare le parole dell'arcivescovo Accrocca introdotte dal moderatore dei lavori, Nico De Vincentis.

Studenti che hanno seguito un programma prima di arrivare alla tre giorni di confronto.

“L'intenzione è voler puntare sui giovani. Noi scommettiamo sulle giovani generazioni puntando sulla loro formazione. Tutto questo con la speranza che un giorno tornino qui ad investire” il monito del Pastore della Metropolia di Benevento.

Giovani che a volte sembrano essere spenti, disattenti alla problematica delle aree interne. “A volte ho l'impressione che ci sia un desiderio di fuga a prescindere. E questo deve cambiare. Il Rettore Canfora una volta disse che ci sono tante aree interne in Italia che hanno deciso di investire su cultura e formazione, ed oggi quei luoghi sono diventati meta”.

Ed è per questo motivo che “bisogna chiedere con forza alla Politica alle amministrazioni obiettivi che ci rendano meno isolati, quindi più appetibili per valorizzare le nostre eccellenze, le nostre potenzialità come l'agricoltura la nostra storia, la cultura. Percorsi che vanno coordinati tra loro. Questo si può fare se c'è competenze e se si ci crede davvero”.

Il primo confronto con giovani impegnati in ambiti strategici della vita sociale ha visto la partecipazione di Simone Paglia (sindaco di Campolattaro); Veronica Barbati (presidente nazionale di Coldiretti Giovani; Luca Cavalli (presidente del Forum Giovani) e Italo Montella (cooperativa sociale Bartolo Longo).