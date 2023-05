Il Liceo Giannone celebra la 'Giornata dell'Arte 2023' a Benevento Opere esposte per promuovere la cultura, la consapevolezza e l’importanza che le forme artistiche

La realizzazione della “Giornata dell’Arte 2023” ha costituito, per il liceo Giannone, l’occasione di mostrare la propria creatività e di esporre prodotti artistici grazie all’attento e appassionato lavoro di un apposito gruppo di studio, finalizzato proprio a questo importante appuntamento scolastico.

La “Giornata dell'Arte” è un evento annuale che nasce con l’obiettivo di promuovere la cultura, la consapevolezza e l’importanza che le forme artistiche hanno sulla vivibilità di ciascuno ed è aperto alla partecipazione di tutti gli studenti delle scuole secondarie di secondo grado della provincia, in quanto organizzato e promosso dagli stessi studenti. Ogni anno le celebrazioni di questa Giornata contribuiscono a rafforzare i legami tra la creatività e la società, incoraggiano una maggiore consapevolezza della diversità delle espressioni artistiche ed evidenziano il contributo degli artisti allo sviluppo sostenibile. La Commissione d’arte del Liceo Giannone, coordinata dalla professoressa Cervone, nel corso dell’anno scolastico ha svolto attività di progettazione per arrivare alla realizzazione pratica di oggetti artistici, attraverso cui gli studenti imparano ad analizzare i temi prescelti da un punto di vista non solo logico-concettuale, ma anche sinestetico. Il tutto si fonda sull’attuazione di compiti di realtà, quale produzione libera di istallazioni artistiche di varia tipologia con l'utilizzo di supporti materici (pittura, scultura, etc.) e/o audiovisivi (digitali ed analogici). I prodotti esposti nel corso della Giornata sono stati, dunque, realizzati sulla base di un tema conduttore, il tempo, declinato nelle sue diverse accezioni a cominciare dalla sua visione greco-arcaica fino ad arrivare a quella esplorata dalle avanguardie novecentesche. Gli studenti hanno dedicato la loro partecipazione a Chiara Rigione, giovane regista irpina scomparsa solo poche settimane fa.

Questi i ragazzi coinvolti nel progetto “Commissione - Giornata dell’Arte”: Letizia Celentano (coordinatrice), Giulia Irano, Maria Carmen Sarracino, Cristina Oliviero, Adriana Franzese, Filippo Melone, Dario Cavuoto, Aristide Romano, Giorgio Bocchino, Lavinia Rainone, Francesco Moretti, Francesca Lepore, Elisa Quarantiello, Fiammetta Cappabianca, Virginia Ciccarello, Chiara Troiso, Enrico Villanacci, Cristina Cavaglia, Giada Chiumiento, Mariagrazia Matarazzo, Irene D’Orsi, Andrea Addesa, Giulia Ignelzi, Eugenia Rossi, Chiara Conti.