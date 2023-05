Alloggi popolari a Capodimonte, scatta il piano contro occupazioni abusive L'assessore Chiusolo: "Nelle more dei trasferimenti nelle nuove case abbiamo allertato le autorità"

Prosegue a Benevento l'iter amministrativo per la consegna degli alloggi popolari nelle nuove strutture realizzate a contrada Capodimonte.

La scorsa settimana il protocollo tra Comune di Benevento e l'Acer, l'ex Iacp per l'accesso alla banca dati anagrafica per consentire uno scambio di dati più immediato. Stipula che è avvenuta tra il sindaco Mastella e il presidente Acer, David Lembo che ha anche annunciato l'arrivo dei fondi per la costruzione di alcuni ascensori a servizio dei palazzi nei quali andranno presto ad abitare decine di famiglie che da anni attendono di poter entrare nelle nuove case.

“Con la stipula del protocollo d'intesa con il presidente dell'Acer è stato fatto il punto sull'assegnazione degli alloggi al quartiere Capodimonte – ha spiegato l'assessore alle Politiche abitative del Comune di Benevento, Molly Chiusolo -. Si prosegue con l'iter amministrativo. Stiamo seguendo il cronoprogramma e verificando che i tempi siano rispettati in attesa che si completino accatastamento e collaud”.

L'esponente della giunta Mastella poi annuncia: “Contestualmente come ha disposto il sindaco abbiamo allertato Prefetto e Questura per evitare che nelle more del trasferimento degli inquilini nelle nuove case dai vecchi appartamenti o dalle scuole, si possano verificare le occupazioni abusive ed è per questo che sono state messe in campo tutte le azioni per evitare questo tipo di problemi”.