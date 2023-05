Lo Scientifico Rummo di Benevento brilla alle olimpiadi di scienze naturali Lo studenti Alfino Calicchio primo nella fase regionale e decimo alle prove nazionali

Grande successo alle Olimpiadi di Scienze Naturali per il Liceo Scientifico "G. Rummo" di Benevento, l'alunno Alfino Calicchio, della seconda G, ha conseguito un brillante risultato. E' stato primo nella fase regionale e decimo alle fasi nazionali dopo una selezione durata due giorni il 6/7 Maggio ad Assisi, con una prova pratica impegnativa. "E' una grande soddisfazione mista ad un pizzico di orgoglio per i docenti del dipartimento di Scienze del Rummo - commenta la professoressa Michelina Grauso, coordinatrice del Dipartimento di Scienze - i quali sperano che il bravo Alfino coltivi sempre più questa sua passione per le Scienze Naturali".