Ospedale San Pio: parte il servizio di televisita Consulti medici da remoto. Morgante: esperienza innovativa, utile per stare accanto ai cittadini

L’Azienda Ospedaliera “San Pio” di Benevento sceglie di essere sempre più al servizio del cittadino. In linea con le disposizioni della Regione Campania presso l’AORN San Pio è ufficialmente partito il servizio di Televisita. Secondo la definizione del Ministero della Salute, la televisita “è un atto sanitario in cui il medico interagisce a distanza con il paziente. L’atto sanitario di diagnosi che scaturisce dalla visita da remoto può dar luogo alla prescrizione di farmaci o di cure. Il paziente, con una semplice ricetta del medico di medicina generale, potrà prenotare la sua televisita presso le seguenti UUOO di:

telemedicina reumatologia;

telemedicina radioterapia;

telemedicina pediatria;

telemedicina nutrizione e dietetica- medicine complementari;

telemedicina malattie infettive;

telemedicina gastroenterologia;

telemedicina chirurgia generale;

telemedicina audiologia;

telemedicina genetica medica;

telemedicina otorinolaringoiatria;

telemedicina cardiologia;

telemedicina pneumologia;

telemedicina oncologia medica;

telemedicina neurologia;

telemedicina chirurgia vascolare.

Si potrà prenotare attraverso il CUP Regionale, tramite prenotazioni telefoniche o direttamente presso gli sportelli presenti nei due Presidi Ospedalieri dell’AORN San Pio di Benevento e Sant’Agata dei Goti.

Il pagamento potrà avvenire in contanti, con pago PA oppure con bar code. Il cittadino, munito di SPID dovrà semplicemente accedere con il suo pc, smartphone o tablet, all’app del cittadino della Regione Campania, fare un test per provare il microfono e la telecamera e all’ora stabilita dalla prenotazione, si collegherà con il suo specialista che erogherà la visita in modalità televisita.

La televisita riduce la necessità di spostamento e, quindi, facilita soprattutto i pazienti più fragili e anziani. Il medico erogherà la sua visita da remoto e firmerà digitalmente il referto, che sarà immediatamente disponibile nel fascicolo sanitario elettronico del paziente, il quale potrà consultarlo e stamparlo.

“Un’esperienza innovativa – commenta Maria Morgante, Direttore Generale dell’AORN San Pio di Benevento – e utile per rimanere in contatto con i pazienti azzerando le distanze. Fondamentale per stare accanto ai cittadini”.