Da Conflavoro Pmi Benevento un mezzo spala-fango per l’Emilia Romagna La solidarierà che non conosce confini

Conflavoro PMI ancora in prima linea nella solidarietà all’Emilia Romagna. Un nuovo aiuto arriva infatti dalla sede di Conflavoro Pmi Benevento, presieduta da Gabriele D’Aloisio, fondatore e CEO di Q Consulting, che ha donato un mezzo necessario a spalare il fango nelle zone colpite dall’alluvione.

Il mezzo sarà preso in consegna dalla Protezione Civile presso il punto di raccolta del comune riminese di San Giovanni in Marignano, alla presenza del sindaco Daniele Morelli, del consigliere comunale Domenico Petito e di Pier Angelo Astolfi, presidente Nucleo di Volontariato e Protezione civile Valconca ODV – associazione nazionale carabinieri di San Giovanni in Marignano.

Conflavoro Pmi sarà invece rappresentata da Corrado Della Vista, imprenditore irpino, originario di Zungoli, presidente di Rimini che fin dalle prime ore dell’emergenza ha attivato una rete di sostegno coinvolgendo gli albergatori della Riviera aderenti alla confederazione, che si sono subito resi disponibili a offrire un primo alloggio agli sfollati.

“L’alluvione – spiega Gabriele D’Aloisio – ha colpito profondamente tutti noi. Le immagini della devastazione di intere città, di imprese rovinate, di persone sfollate che hanno perso tutto, mostrano una grande sofferenza, ma raccontano anche il grande cuore e coraggio della popolazione.

Dell’Emilia Romagna e dell’intera Italia. Anche Conflavoro Pmi Benevento e Q Consulting hanno voluto dare un sostegno concreto mediante un’iniziativa congiunta di aiuto ai cittadini, ai lavoratori e al sistema produttivo profondamente, con l’acquisto e la donazione di un mezzo spala-fango. Confidiamo in una veloce ripartenza del territorio, simbolo dell’operosità italiana”.