Integrazione tra i popoli per il "Telesia for Peoples" Il premio nel Parco delle Terme di Telese

Per il decimo anno consecutivo sarà la Città di Telese Terme ad ospitare il “Telesia for Peoples”, l’evento nato da un’idea dell’Associazione italoamericana “Icosit”.

La manifestazione, che gode del patrocinio del Comune di Telese Terme, della Provincia di Benevento e della Regione Campania, si svolgerà dal 14 al 16 luglio nel parco delle Terme di Telese.

Scopo della manifestazione, cui si accede gratuitamente, è sensibilizzare l’opinione pubblica su una tematica quanto mai attuale: l’integrazione tra i popoli. “Quest’anno – dice il giornalista Mimmo Ragozzino, presidente di Icosit – il comitato scientifico ha deciso di dedicare la manifestazione al progetto ‘Casa di Tonia’, voluto dal Cardinale Emerito di Napoli Crescenzio Sepe e dalla sua Fondazione in ‘Nome della Vita’ onlus’”.

“Non è un caso - continua Ragozzino – se ufficializziamo oggi la data del ‘Telesia for Peoples’ 2023: è il modo per formulare al Cardinale Sepe i nostri auguri di buon compleanno”.

Anche per il 2022 Icosit conferirà, nella serata conclusiva, il Premio “Telesia for Peoples”, giunto alla sua sesta edizione, che viene assegnato a personaggi (esponenti del mondo della Chiesa e delle Istituzioni, politici, giornalisti, artisti, imprenditori, ricercatori, accademici, sia italiani che non) che nella loro attività “non esitano mai a schierarsi dalla parte dei più deboli”. Sono tante le novità per questa decima edizione dell’evento che ogni anno attira migliaia di persone e, soprattutto, giovani, ai quali sarà dedicata una serata di apertura “spettacolare”.

Nel ringraziare l’Impresa Minieri Spa che da anni ospita l’evento, il presidente di Icosit conclude dicendo: “La manifestazione, che ha raggiunto la maturità con la sua decima edizione, quest’anno ha suscitato anche l’attenzione di un network radiofonico nazionale e di una testata televisiva nazionale che effettueranno delle dirette dal parco delle terme: sarà quindi un’occasione per promuovere anche le bellezze paesaggistiche ed ambientali del territorio e le eccellenze della enogastronomia locale”.