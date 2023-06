Ministro Abodi a Bucciano: si intitola il campo sportivo a Sabatino Ruggiero "Questa comunità un esempio". Vigorito: "Il calcio è questo: amore e legame col territorio"

C'è un campo che è un gioiello, incastonato tra colline, montagne e campanili. Ci sono i bambini e c'è la memoria. Presente, passato e futuro che in fin dei conti l'Italia è fatta di quello: campanili e campetti da calcio, col pallone che rotola, i bambini che ridono...e magari qualcuno lassù che ride con loro. E' lo scenario di Bucciano, dove al campo polivalente, un gioiello con campo da calcio in erba sintetica, bocciodromo, campo di calcetto e altro è stata scoperta la targa dedicata al vicesindaco Sabatino Ruggiero, scomparso tragicamente tre anni fa.



C'era il ministro Abodi, per l'occasione: “Come Andrea, più che come ministro dello Sport”, perché le comunità, quella provincia autentica di palloni e campanili mette le persone davanti ai titoli.

“Tornerò a casa col pensiero di tornare qui, perché tutti voi dimostrate che è possibile rimanere comunità umana e sociale, dunque torno a casa con l'esempio di questa comunità. E sono certo che Sabatino sia ancora tra noi, come tutte le persone cui vogliamo bene e che danno amore alle comunità”.



E ha rimarcato il concetto legato all'esigenza della genuinità della provincia nel calcio anche il presidente del Benevento Calcio e di Confindustria Benevento, Oreste Vigorito: “Il calcio è questo, quello dei comuni dell'entroterra o del mare che sta nel cuore degli uomini e ha un aspetto sociale. E' giusto ricordare chi si adopera in questo senso: non ho conosciuto Sabatino Ruggiero ma è giusto il riconoscimento a una persona che mi descrivono molto impegnata per lo sport, per i bambini all'interno di una comunità come questa. Il Benevento quest'anno deve tornare a vedere il calcio in questo modo. Il calcio è portare avanti l'orgoglio dei luoghi in cui si è nati, è amore e legame: a Benevento è stato dedicato lo stadio alla memoria di mio fratello Ciro, e io attraverso il Ciro Vigorito continuo a parlare con lui”.



Nel merito è intervenuto anche il senatore di Fratelli d'Italia, Domenico Matera, che ha guidato Bucciano come sindaco per 15 anni: “Era doveroso: abbiamo suggellato un sogno del mio vicesindaco. Lui ha dedicato energia e tempo alla realizzazione di questa struttura e oggi celebriamo il successo di un'idea. Oggi possiamo dire di aver realizzato il suo sogno, il nostro sogno. Per noi questo è motivo di grande orgoglio. Abodi non ha avuto alcun dubbio nel venire qui: è un onore avere a Bucciano un ministro e il presidente del Benevento Calcio”.



E il neo sindaco Pasquale Matera: “E' un riconoscimento importante, Sabatino ha lasciato un segno importante per la nostra comunità e per tutte le altre vicine. Lui era un uomo laborioso e amico di tutti”.



La targa in memoria di Sabatino Ruggiero recita una frase di Camus: “Non c'è altro posto al mondo dove l'uomo è più felice che in uno stadio di calcio”, forse quella frase, coniata negli anni '50, non è più attuale nei grandi stadi, per i grandi campioni...ma a guardare gli occhi di quei bimbi che non aspettavano altro che il pallone, tra montagne e campanili sì, non c'è luogo più felice.