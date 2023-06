Premio Strega, ecco il dispositivo traffico Divieto di sosta in piazza Ponzio Telesino e via Parrocchia Nuova

L’assessore al Traffico, Attilio Cappa, rende noto che, a partire dalle ore 14:00 di oggi 7 giugno e sino al termine della presentazione nazionale dei partecipanti alla LXXVI edizione del Premio Strega in programma presso il Teatro Romano, saranno chiuse al traffico e sarà istituito il divieto di sosta con tabellina aggiuntiva “rimozione coatta” in piazza Ponzio Telesino e via Parrocchia Nuova.

Nell’occasione, sempre a partire dalle ore 14:00, sarà possibile utilizzare piazzale Catullo come aria di sosta gestita dalla società Trotta (la tariffa di parcheggio unica è di 2,00 euro).