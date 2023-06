Stop energia elettrica a Benevento: ecco dove Dalle 9 alle 13.30 a causa lavori sugli impianti

Giovedì 8 giugno dalle ore 9:00 alle ore 13:30 si verificheranno interruzioni nell’erogazione dell’energia elettrica in alcune zone della città a causa di lavori sugli impianti. E’ quanto comunicato al Comune di Benevento da E-distribuzione.

In particolare, le strade interessate dalle sospensioni di energia saranno:

- strada Ponte Cavallo (civici 45, da 49 a 57, 61, 57°, snc.);

- via Vecchia Vitulanese (snc.)

- via Carlo Stasi 1

- contrada Cellarulo (snc.).

Sempre giovedì 8 giugno dalle ore 13:30 alle ore 16:30 si verificheranno interruzioni dell’energia elettrica nelle seguenti strade:

- via Mura della Caccia (civici da 3 a 5, 11, da 15 a 31, snc.)

L’interruzione interesserà solo i clienti alimentati in bassa tensione. Durante i lavori l’erogazione energetica potrebbe essere provvisoriamente riattivata, pertanto l’invito è a non commettere imprudenze e in ogni caso ad evitare l’uso degli ascensori.