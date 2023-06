L’Archeoclub per le Giornate Europee dell’Archeologia Le nuove porte di Benevento. Mostra in collaborazione con il Liceo Artistico

Anche quest'anno, nel terzo fine settimana di giugno, tornano le Giornate Europee dell'Archeologia. Per l'Archeoclub di Benevento si tratta di un'occasione per rinnovare il proprio impegno in favore della conoscenza del nostro patrimonio storico.

L’appuntamento è alla Biblioteca Provinciale, al corso Garibaldi 47, con una mostra, realizzata in collaborazione con il Liceo Artistico di Benevento, dedicata alle antiche porte di Benevento, un tempo otto, e di cui sopravvivono solo due: L'Arco di Traiano e Port'Arsa. La mostra espone alcune ipotesi progettuali di ricostruzione delle porte scomparse, ipotesi liberamente interpretate dagli allievi del Liceo Artistico, che ne propongono una nuova forma e visibilità attraverso singolari e affascinanti installazioni artistiche.

La mostra è curata dai docenti Carmen Laudato e Maurizio Cimino e sarà aperta da lunedì 12 a venerdì 16 giugno, con i seguenti orari: tutte le mattine dalle 8:30 alle 13:00, nei pomeriggi di martedì, mercoledì e giovedì dalle 14:45 alle 17:45. Martedì 13 giugno, alle ore 16:30, in mostra saranno presenti i curatori e il presidente Francesco Morante, per illustrare ai soci e ai visitatori i diversi progetti.