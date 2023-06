Demedicalizzazione ambulanze, Comunità montana Fortore convoca riunione urgente Domani a San Bartolomeo in Galdo vertice con i sindaci convocati da Zaccaria Spina

ll presidente della Comunità Montana del Fortore, Zaccaria Spina, ha convocato per domani, mercoledì 14 giugno, con il crisma dell’urgenza, la Conferenza dei Sindaci dei comuni membri, presso la sede dell’ente montano a San Bartolomeo in Galdo, al fine di “attivare, di concerto e in sinergia, ogni utile iniziativa atta a scongiurare la demedicalizzazione delle ambulanze del 118 in un territorio privo di strutture emergenziali e di pronto intervento”. L'appuntamento è fissato per le 18.30.