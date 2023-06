A Cerreto Sannita nuova Risonanza Magnetica di ultima generazione il direttore generale dell'Asl sannita, Volpe: "Importante innovazione per il nostro territorio"

E’ di oggi la delibera dell’ASL per l’acquisizione dell'apparecchiatura per risonanza magnetica ad altissima definizione da installare presso l’SPS di Cerreto Sannita. Un investimento significativo da parte dell’ASL per il miglioramento delle infrastrutture sanitarie della zona del telesino che mira al potenziamento della sanità territoriale ed a garantire un servizio completo e all'avanguardia per la comunità, consentendo diagnosi tempestive e trattamenti adeguati nel minor tempo possibile.

La nuova risonanza magnetica, dotata di tecnologie di ultima generazione, rappresenta, infatti, un importante passo avanti nella diagnosi e nella cura delle patologie, consentendo una diagnosi più precisa e tempestiva ed una decisiva riduzione delle liste di attesa.

“Si tratta di una importante innovazione per il nostro territorio frutto di un progetto lungimirante “Il Piano Operativo Liste d’Attesa” che abbiamo elaborato e proposto alla Regione Campania - dice Gennaro Volpe, direttore generale dell’ASL - che lo ha formalmente accolto e finanziato nell’ambito dell’Azione 1.6.1 del POR Campania, per il rafforzamento del sistema Sanitario campano. La nuova Risonanza, in particolare - continua il DG - arricchirà anche l’assistenza del territorio afferente al distretto di Telese Terme dove, a Cerreto Sannita, è presente un presidio per l’Assistenza e l’Urgenza Territoriale (PSAUT) con un medico presente e disponibile 24/24 h ed una ambulanza infermieristica, con personale altamente specializzato. Oltre alle due ambulanze medicalizzate, a San Salvatore Telesino e a Limatola, stiamo programmando l’inserimento di un ulteriore mezzo di emergenza, l’automedica, a Cerreto Sannita, dove 2 medici dovranno coprire il turno nelle 12 ore. E’ evidente l’impegno dell’ASL nel garantire e migliorare costantemente l’assistenza territoriale - conclude Volpe - attraverso azioni tangibili e concrete che, nonostante la penuria di personale medico, possano garantire servizi efficienti e tempestivi per la sicurezza e la salute della comunità.”