Gattino ucciso? "Intollerabile: attendiamo immagini telecamera" Macabra scoperta in villa comunale

Un gattino morto, forse ucciso a colpi di pietra, nella Villa Comunale di Montesarchio. È l'amara scoperta di questa mattina, col tam tam di indignazione che è partito attraverso i social.

Non si è fatta attendere la reazione del primo cittadino di Montesarchio, Carmelo Sandomenico "Ho avuto modo di vedere in queste ore immagini raccapriccianti che arrivano dalla villa comunale, con un gattino probabilmente ucciso da ignoti . In attesa di comprendere meglio i contorni della vicenda esprimo totale sdegno da parte mia e di tutta l'amministrazione comunale di Montesarchio. Naturalmente ho immediatamente allertato la polizia locale chiedendo di visionare le immagini delle videocamere di sorveglianza presenti in villa. Il mio auspicio è naturalmente che gli eventuali colpevoli siano individuati: comportamenti che violano il benessere animale sono del tutto intollerabili, inaccettabili, senza alcuna attenuante, sono i maltrattamenti".