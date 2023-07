Ato acqua e rifiuti, monito di Mastella: bisogna uscire dall'impasse Il primo cittadino: Unici in Campania a non poter accedere ai fondi Pnrr per situazione di stallo

“Bisogna uscire da questa situazione di stallo che interessa l'Ato Acqua e Rifiuti”. È il monito lanciato questa mattina dal sindaco di Benevento Clemente Mastella a margine dell'incontro per la presentazione della nuova campagna di comunicazione dell'Asia, l'azienda che per conto del Comune di Benevento in città effettua la raccolta e lo smistamento dei rifiuti.

Di qui l'appello di Mastella, o meglio la speranza che le due vicende – acqua e rifiuti – possano finalmente far registrare sviluppi positivi per i cittadini.

“Ad esempio l'Ato acqua – ha spiegato il primo cittadino – siamo fermi, gli unici in Campania e per questo non possiamo avere fondi con il Pnrr. Chi la fa la gara? La Regione dice che è di competenza dell'Eic, quest'ultimo dice che deve farla la Regione. Insomma, non se ne esce e speriamo bene”.

Per quanto riguarda la vicenda rifiuti, nel Sannio da anni ormai non si riesce a chiudere il ciclo integrato per via della mancanza di strutture. L'unica, lo stir di Casalduni, ferma per un devastante incendio che orami da 5 anni paralizza la filiera. I rifiuti sanniti vengono trasferiti in altri Stir con costi per comuni, quindi per i cittadini, esorbitanti. “Serve fare qualcosa. Non è di competenza nostra (amministrazione comunale ndr) ma la questione deve essere risolta” ha concluso Mastella.

Sindaco che è tornato anche sulla vicenda del voto per le elezioni provinciali del 2024. “ Da noi non si voterà – ha rimarcato Mastella -. L'interruzione del mandato presidenziale, sia pure derivante da elezione di secondo grado, non è praticabile perché presenta profili di incostituzionalità e ci potrebbero essere tantissimi ricorsi”.