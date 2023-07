Imprese Stellari, Confindustria Benevento si scusa con amministrazione comunale Per un errore del cerimoniale, il vicesindaco De Pierro non è stato chiamato sul palco

Confindustria Benevento si scusa con l’Amministrazione Comunale per il disguido involontario che si è verificato ieri sera rispetto alla scaletta degli interventi previsti nell'ambito dell’iniziativa “Imprese Stellari” che si è svolta presso i giardini della Rocca dei Rettori. Per un mero errore del cerimoniale, il vicesindaco Francesco De Pierro, che sostituiva Il sindaco Clemente Mastella, non è stato chiamato sul palco per la consegna di una categoria di premi.

Per questo motivo Confindustria Benevento si scusa per disguido e ringrazia l’Amministrazione Comunale per la cortesia e la disponibilità mostrata.