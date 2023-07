Verso una giustizia giusta, confronto di Fratelli d'Italia sul disegno Nordio Questa mattina anche a Benevento l'appuntamento promosso dal partito della Meloni in tutta Italia

“Si parla di riforma della giustizia da trent'anni e questa volta un primo passo è stato fatto, a giugno, con il disegno di legge Nordio. Ha creato dibattito e il nostro impegno è far comprendere che da garantisti, quali siamo, il lavoro dei magistrati va rispettato come va rispettata l'autonomia del legislatore”.

Così il senatore di Fratelli d'Italia, Domenico Matera illustra il senso del confronto in programma questa mattina a Benevento.

Un progetto sul tema “Verso una giustizia giusta – Presentiamo la Riforma della Giustizia”, presentato dal Coordinamento Provinciale del Sannio di Fratelli d’Italia presso la sede FNA Regionale Campania - Patronato EPAS.

Matera ribadisce la necessità del rispetto dei ruoli “evitando il conflitto che si cerca di far partire ogni volta che si parla di giustizia”.

Tra gli aspetti più controversi l'eliminazione del reato di abuso d'ufficio e Matera evidenzia “I dati statistici del 2021 indicano 5300 procedimenti e per fortuna solo 9 condanne, con 4700 provvedimenti archiviati. E' un reato spia ma che, considerato il principio della riserva legale l'articolo 25 della Costituzione, non funziona almeno per come è formulato.

All'incontro gli interventi dell’avvocato Nazzareno Fiorenza (FDI) e dell'avvocato Marco Ascione (FDI). A concludere i lavori l'avvocato Simona Barbone, presidente della Camera Penale di Benevento.