Ceppaloni, la pioggia non ferma la Porziuncola La serata regolarmente in corso grazie all'impegno della Pro Loco: miracolo ceppalonese

Miracolo ceppalonese. La Porziuncola non si ferma. Dopo la pioggia delle prime ore la Pro Loco "Ing. Pino Di Donato" ha accolto comunque i visitatori ed è in corso una serata unica nel suo genere. Grandi e piccini hanno asciugato gli stand e la serata sta andando avanti con la musica popolare del direttore artistico Luigi Blaso. Ceppaloni non si ferma e i volontari stanno compiendo un altro grande atto d’amore per il paese.