A Baselice rivive l'antica mietitura e trebbiatura del grano Evento in programma il 5 e 6 agosto nei terreni a ridosso del laghetto di pesca sportiva

Grande attesa anche quest’anno per la quarta edizione della sagra della vecchia mietitura e trebbiatura antica del grano organizzata dall’associazione “Lamavecchia” che si terrà sabato 5 e domenica 6 agosto a Baselice. Dopo il successo delle scorse edizioni, presso i terreni circostanti il laghetto di pesca sportiva di Contrada “Serra Mangialatte”, verrà eseguita la raccolta del grano secondo le antiche tecniche e vi sarà l’esposizione di tanti mezzi agricoli che consentiranno di ripercorrere la storia di questo faticoso e importante lavoro, dai tempi in cui tutto veniva eseguito a mano, con il taglio degli steli con il solo ausilio di un falcetto, fino ad uno dei primi esempi di trebbiatura meccanica risalente agli anni ‘60.

L’evento si distingue in quanto i soci ed i tanti amici volontari dell’Associazione per due intere giornate, dalla mattina alla sera, eseguiranno realmente la raccolta a mano e con mezzi meccanici d’epoca.

“La manifestazione – spiegano gli organizzatori - ha una importanza rilevante in quanto è probabilmente l’unica nel suo genere nella Regione Campania e perché viviamo un momento storico in cui, purtroppo, sentiamo parlare ogni giorno di “guerra per il grano” a livello internazionale”.

Per questo motivo c’è da evidenziare anche lo scopo sociale della produzione di questo cereale, in particolare per le zone interne e montane come quelle della Valle del Fortore.