Benevento, nasce la Parrocchia di Santa Sofia - Sant’Anna: firmato il decreto La decisione dell'arcivescovo Accrocca, di accorpare le parrocchie, in vigore dal 15 settembre

L'arcivescovo di Benevento, Felice Accrocca avvia il nuovo progetto dell’Unità Pastorale del centro storico della città. Dopo attenta riflessione e dopo le dovute consultazioni degli organi e delle persone interessate, con un Decreto firmato il 9 agosto scorso ha disposto, come primo atto, la fusione per incorporazione della Parrocchia di Sant’Anna alla Parrocchia di Santa Sofia, con la nuova denominazione di: “Parrocchia di Santa Sofia e Sant’Anna”, con sede in p.zza Santa Sofia. Il provvedimento - si apprende dal sito della Diocesi di Benevento - entrerà in vigore il 15 settembre 2023 e acquisterà efficacia civile, a seguito del passaggio amministrativo al Ministero dell’Interno.

– Pertanto, con Decreto del 9 agosto 2023 (Prot. n. 497/2023), *Festa di Santa Teresa Benedetta della Croce, Patrona d’Europa, ha disposto che le Parrocchie del centro storico della città di Benevento: “Santa Sofia e Sant’Anna”, “San Donato”, e “Santa Maria della Verità”, siano costituite in un soggetto pastorale unitario, denominato Unità Pastorale “San Filippo Neri”, nominando Responsabile e Parroco delle rispettive Parrocchie il rev.do sacerdote don Marco Capaldo. Sede dell’Unità Pastorale sarà la Basilica Cattedrale “Santa Maria Assunta”.

Sua Eccellenza l’Arcivescovo, apprezzando la generosità dei rispettivi Parroci nel rimettere il loro mandato al fine di permettere l’avvio di questo nuovo progetto e ringraziandoli per il ministero svolto, "Li invita a continuare a servire le suddette Parrocchie in qualità di Amministratori fino alla data della presa di possesso canonico del Loro successore, che sarà ufficialmente comunicata a tutte le persone interessate.

L’Arcivescovo auspica che questo nuovo ordinamento, reso ormai necessario dalle mutate condizioni socio-religiose, favorisca una crescita della spiritualità di comunione, unica possibile risposta alle sfide del tempo attuale".