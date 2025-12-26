Il "Fire of Georgia: Royal National Ballet of Georgia" a Benevento Terzo appuntamento con l’Accademia di Santa Sofia

Terzo appuntamento nel cartellone artistico 2025/26 dell’Accademia di Santa Sofia, in collaborazione con il Conservatorio “Nicola Sala”, l’Università degli Studi del Sannio e il Banco BPM. Lunedì 29 dicembre, alle ore 19, sul palco del Teatro Comunale “Vittorio Emanuele” di Benevento si esibirà “Fire of Georgia: Royal National Ballet of Georgia”. “Fire of Georgia” è una straordinaria celebrazione della danza e della cultura georgiana. Uno spettacolo unico dove l’armonia dei movimenti si fonde con acrobazie al limite dell’umano, pronto a regalare al

pubblico un’esperienza mozzafiato sospesa tra grazia ed energia. Nelle danze georgiane, il talento atletico, la tecnica virtuosa e le prodezze maschili “sulle punte”, con stivali sottili e senza imbottitura, si intrecciano con i passi leggeri e la bellezza eterea delle ragazze che, in raffinati abiti di seta, sembrano fluttuare lievi sul ghiaccio. Lo spettacolo presenta un vibrante mosaico, con ogni passo, movimento e costume che racconta la storia delle diverse regioni della Georgia. Alcune danze hanno ispirazione nell’VIII secolo a.C. e, nonostante l’origine così remota, mantengono un dinamismo ed una modernità tale da ispirare le più note pop-star dei nostri giorni. Alle danze di combattimento, dove protagoniste della coreografia sono le spade che si incrociano in un turbinio di scintille, si alternano danze dai movimenti eleganti che richiamano miti e leggende di questa antica terra.

La performance sarà preceduta dal preludio di Giuseppe Boscaino, Responsabile Mercato Corporate Centro Sud di Banco BPM: “La banca al servizio del territorio”.