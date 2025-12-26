Benevento, i gol arrivano a grappoli: il dato è nella top 10 in Europa Rilevante è il dato dei giallorossi in merito ai 41 gol realizzati nelle 19 gare del girone d'andata

I 41 gol realizzati dal Benevento nel corso del girone d'andata sono, al momento, il migliore dato in assoluto tra le attuali 99 società professionistiche italiane. Si tratta di una statistica di tutto rispetto, frutto di una manovra che permette agli attaccanti di andare a segno con costanza, ma anche grazie alla bravura degli stessi che riescono a essere incisivi negli ultimi venti metri. Se si parla di "media gol", occorre considerare anche l'Inter nel calcio nostrano, considerato che i nerazzurri hanno siglato 34 gol in 15 partite, con una media leggermente superiore rispetto a quella dei giallorossi. Al di là di questo, è evidente comunque che il rendimento della squadra di Floro Flores in fase di finalizzazione è tra i migliori in Europa.

Benevento nella top 10

Gli attacchi più prolifici riguardano squadroni come il Bayern Monaco (55 gol in 15 partite) e Barcellona, che di reti ne ha realizzate 51 in 18 incontri. A seguire si sono gli inglesi dello York, formazione della National League, autori di 44 marcature in 19 sfide. E il Benevento? La formazione giallorossa rientra nella top 10, con i 41 gol in 19 partite che fruttano la media di 2.15 realizzazioni a gara. Un dato indicativo, soprattutto se si considera che l'attuale capocannoniere della squadra, Salvemini, è assente da due mesi a causa dell'infortunio rimediato a Catania. Si tratta di una statistica importante, ma che dovrà essere ripetuta anche nella seconda parte di stagione, in modo da avere la giusta continuità per cercare di conquistare l'obiettivo della promozione in Serie B.

Media gol, la classifica in Europa

Bayern Monaco 3,66 gol a partita

Barcellona 2,83

York 2,68

Manchester City 2,41

Coventry 2,40

Verl 2,31

Inter 2.26

Cottbuss 2,21

Racing Santander 2,21

Benevento 2,15

Hoffenheim II 2,10