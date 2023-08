Intramoenia, Imparato (Cisl Fp): chiederemo accesso agli atti al Rummo I dubbi del Segretario generale sui numeri delle prestazioni fornite a pagamento e quelle pubbliche

“Sui dati delle prestazioni sanitarie erogate in attuazione dei livelli essenziali di assistenza, e quindi in regime pubblico, e quelle intramurarie a pagamento all’ospedale Rummo di Benevento qualcosa non quadra" Così Massimo Imparato, leader della Cisl Funzione Pubblica Irpinia – Sannio chiede chiarezza sui dati e sulle discrasie che sarebbero emerse e chiede lumi sui numeri diffusi da Cittadinanza Attiva, "che mettono in risalto una situazione preoccupante come quella della cardiologia, con 71 visite attraverso il Servizio sanitario nazionale e 282, ovvero 4 volte tanto, in Alpi" e le dichiarazioni della manager del San Pio, Maria Morgante, "che parla di un rapporto capovolto e al di sotto della soglia prevista dalla legge. E poiché sull’associazione non ci sono dubbi, e stento a credere che la dg possa nascondere la verità e sono convinto che le notizie le arrivino edulcorate, è giunto il momento di fare chiarezza definitiva su quanto succede nel nosocomio sannita”.

“Qui – sottolinea il segretario generale della federazione territoriale – stiamo parlando della salute della gente, e del diritto dei cittadini alla sanità pubblica. Riteniamo odioso solo pensare che chi ha possibilità di pagare scavalchi gli altri, superando le enormi liste di attesa esistenti nel settore nelle aziende sanitarie ed ospedaliere della Campania, mentre chi non può farlo rischi di peggiorare le sue condizioni fisiche, soprattutto quando si è alle prese con malattie cardiache ed oncologiche".

Ed è per questo motivo che già nella giornata di lunedì, l'ufficio legale della Cisl Irpinia - Sannio chiederà "formalmente l’accesso agli atti al Rummo in qualità di organizzazione di rappresentanza degli interessi generali dei lavoratori, per conoscere in dettaglio se, ed in che misura, viene rispettata la legge che impone il limite invalicabile del 50% come tetto massimo per ciascuna tipologia. Se c’è uno sforamento, non avremo difficoltà a denunciare quanto accade alle autorità competenti. Il diritto alla salute per tutti è inviolabile, e non consentiremo che questo principio non venga rispettato”.