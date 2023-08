Pesce Siluro da record pescato nel fiume Calore a Benevento: misura 2 metri e 06 Protagonista della cattura è stato Gianluca Amoriello che da anni si dedica a questo tipo di pesca

Un pesce Siluro di oltre due metri di lunghezza è stato pescato questo pomeriggio nel fiume Calore, alle porte di Benevento. Protagonista della cattura è Gianluca Amoriello, appassionato pescatore che da anni si dedica alla pesca al 'Siluro' e anche a sviluppare nuove tecniche per pescare questo tipo di pesce che popola le acque del fiume che attraversa Benevento. La cattura intorno alle 16,30 con la tecnica inventata da Gianluca e denominta “boa in funivia” con una speciale canna costruita per questo tipo di cattura un'esca viva o calamaro intero, oltre ad una serie di altre attrezzature specifiche.

Una volta abboccato l'enorme pesce Siluro di due metri e 06 centimetri rappresenta un record per il fiume Calore che attraversa Benevento. Per tirare fuori dall'acqua l'enorme pesce, Gianluca ha impegato oltre mezz'ora prima di procedere con le misurazioni e le foto di rito.