Centro storico, Marino: "Cassette delle telecomunicazioni danneggiate" Il presidente del comitato: “Ennesimo caso di atti vandalici”

“Cassette di snodo e controllo delle telecomunicazioni presenti nel Centro Storico aperte e danneggiate in almeno due punti della città”. E' la denuncia del presidente del comitato Centro storico di Benevento, l'avvocato Luigi Marino, che in una nota spiega: “Tantissimi cittadini sono privi di connessione e, con il Ferragosto alle porte, si prevede che, molti di questi, rimarranno isolati per diversi giorni”.

Marino pertanto parla “dell'ennesimo caso di atti vandalici”. Di qui l'appello del comitato: “Esortiamo i proprietari delle strutture danneggiate a sporgere formale querela al fine di consentire l'azione della magistratura inquirente. Noi, come al solito - assicura il presidente - faremo la nostra parte, ma si rende necessario meditare su quanto sta accadendo e correre ai ripari. Che cessino gli slogan e si badi all'essenziale. Benevento ha bisogno di cura, i giovani vanno sostenuti ed indirizzati verso scelte valoriali diverse”.