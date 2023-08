Ferragosto nel Sannio: siti storici e culturali, poi pranzo tra i sapori tipici Il racconto della giornata di turisti e operatori: "Oggi molti turisti stranieri, ma anche italiani"

Prima passeggiata in centro tra i siti storici di Benevento, poi pranzo all'insegna dell'enogastronomia locale. Così il Ferragosto per chi ha scelto di trascorrere nel Sannio questa giornata di festa. E questa mattina lungo corso Garibaldi è stato possibile incontrare visitatori provenienti dalle diverse province campane, ma non solo. Presenti anche diversi turisti stranieri.

Ferragosto all'insegna della cultura

Dalla Chiesa di Santa Sofia al Museo del Sannio, dall'Arco di Traiano al Teatro Romano passando per l'Arco del Sacramento. Ed ancora: il Duomo e il centro storico. Un tour tra la storia che sembra conquistare i visitatori pronti a proseguire alla scoperta dei prodotti tipici locali. Ma per questa estate, come detto, gli operatori rilevano anche la presenza di visitatori provenienti da altri Paesi.

"Oggi anche molti turisti stranieri"

“Stiamo lavorando molto con i turisti stranieri, in particolare americani, ma anche italiani”, spiega Maria Scarinzi, educatrice museale di Janua il museo legato alla leggenda delle streghe.

Ed oggi come annunciato nei giorni scorsi siti della rete museale della Provincia aperti, orario continuato e apertura a Ferragosto anche per l'area archeologica del Teatro Romano, così come disposto dal Ministero dei Beni culturali.