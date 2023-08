Guasto sulla condotta stop erogazione a San Bartolomeo e irregolarità a Foaino Nel primo caso anticipata l'interruzione idrica notturna. Possibili irregolarità nell'altro comune

La Gesesa comunica che a causa di un guasto improvviso di competenza di Molise Acque, la cui risoluzione é già in corso, solo per questa sera l'interruzione idrica notturna sarà anticipata alle 22. Guasto che potrebbe avere ripercussioni sulla regolare erogazione idrica anche a Foiano di Val Fortore sia questa sera che domani mattina. Gesesa ricorda che per segnalare Emergenze e Guasti è sempre attivo il numero verde gratuito sia da telefono fisso che da cellulare 800 51 17 17.