Edilizia scolastica, ecco due provvedimenti per istituti gli alberghieri L'atto firmato dal presidente Lombardi riguarda gli istituti di Benevento e Montesarchio

Il presidente della Provincia di Benevento, Nino Lombardi, ha approvato due provvedimenti concernenti l’edilizia scolastica predisposti dal Settore Edilizia Scolastica dell’Ente.

Il primo riguarda la rimodulazione dal punto di vista economico del progetto definitivo di sostituzione con demolizione e ricostruzione dell’Istituto di Istruzione Superiore “Le Streghe -Marco Polo” di Benevento per un importo complessivo di Euro 13.673.112. Tale provvedimento trae origine dalle disposizioni ministeriali che hanno assegnato alle opere indifferibili per gli interventi previsti dal PNRR un incremento di € 707.177 al finanziamento originario, al fine di fronteggiare l’aumento dei costi dei materiali e consentire l’avvio delle procedure di affidamento dei lavori nel periodo compreso tra il 1° luglio e il 31 dicembre 2023.

Il secondo provvedimento adottatato dal Presidente della Provincia riguarda l’approvazione in linea tecnica del Progetto definitivo - primo stralcio - per l’adeguamento sismico e l’efficientamento energetico dell’Istituto per i Servizi Alberghieri “Aldo Moro” di Montesarchio per un importo di € 3.413.987.