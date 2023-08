ASL Benevento. Chiusura provvisoria del Poliambulatorio di via XXIV Maggio Attività sanitarie trasferite presso gli ambulatori di Via delle Puglie (ex CPA) e via Minghetti

Il Direttore Generale dell'ASL informa i cittadini che, al fine di migliorare e ristrutturare i servizi sanitari offerti, il Poliambulatorio di Via XXIV Maggio verrà chiuso dal 21 agosto prossimo, temporaneamente, e le attività sanitarie trasferite presso gli ambulatori di Via delle Puglie (ex CPA) e via Minghetti. I lavori di ristrutturazione saranno eseguiti nel più breve tempo possibile, con l'obiettivo di garantire un ambiente ancora più accogliente e funzionale per tutti i cittadini.

“Ci scusiamo per i disagi che ciò potrebbe causare - dice il direttore generale dell’Asl, Gennaro Volpe - e assicuriamo che stiamo lavorando per limitare al massimo le difficoltà e garantire la continuità dell’offerta di servizi sanitari, nonostante gli importanti lavori di ammodernamento della struttura Asl di via 24 maggio. Siamo convinti che i lavori di ristrutturazione permetteranno di offrire un servizio di assistenza sanitaria ancora più efficiente e completo. Per cui chiediamo ai cittadini comprensione e pazienza durante questa fase di transizione”.

Tutte le prestazioni sanitarie saranno rese attive gradualmente, presso la sede Asl di via delle Puglie e la struttura di via Minghetti, a partire dalla prossima settimana per consentire la riorganizzazione degli spazi. Mentre le attività amministrative di: scelta e revoca del medico, esenzione ticket, richiesta di rimborsi, attivazione tessera sanitaria, ecc., saranno allocate presso il piano rialzato della struttura di Via Oderisio, attuale sede della Direzione Generale dell’Asl e saranno fruibili a partire dall’ultima settimana di agosto.

“Inoltre - continua il DG - desideriamo informarvi che stiamo attivamente contattando tutte le persone che avevano prenotato per i prossimi giorni, visite ed esami presso gli ambulatori di via 24 Maggio, alle quali sarà comunicato un nuovo appuntamento e la sede presso cui dovranno recarsi. Infine - conclude il DG - abbiamo attivato un nuovo numero telefonico in sostituzione del numero Cup di via 24 maggio che è il seguente: 0824 363166, attivo tutti i giorni feriali, dalle ore 12,00 - alle ore 13,30.”

E’ utile ricordare che i possessori di SPID, tramite il sito Asl: www.aslbenevento.it o direttamente sul portale regionale: https://sinfonia.regione.campania.it/, possono ottenere prenotazioni di prestazioni sanitarie, effettuare autonomamente il cambio del medico o ottenere l’esenzione ticket senza recarsi all’Asl.