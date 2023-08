Benevento. Addio alla preside Giuseppina Luongo Bartolini Il sindaco Mastella: "Protagonista della vita politica e culturale della città"

Lutto nel Sannio per la scomparsa della preside Giuseppina Luongo Bartolini da sempre al centro della vita scolastica, culturale e politica della città di Benevento.

Cordoglio per la sua morte è stato espresso dal sindaco Clemente Mastella e dall'intera amministrazione comunale.

"E' stata – ha ricordato Mastella - una protagonista intelligente e vivace della vita politica e culturale della città di Benevento. Una donna di grandi qualità umane, culturali, didattiche e politiche. Quando non c'erano le quote rosa, ha saputo affermarsi in politica, con spirito pioniere e acuta intelligenza. Pregevole anche il contributo editoriale che ha dato alla conoscenza di alcuni aspetti peculiari della storia della città. Una figura esemplare: troveremo il modo migliore per omaggiarne la memoria".