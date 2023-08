Verde pubblico, Feleppa (Forza Italia): "Assenza di cura e programmazione" Così l'esponente di Forza Italia ed ex consigliere comunale

“A Benevento si vive un vero e proprio stato di emergenza per quanto concerne la cura del verde pubblico”. Così in una nota Angelo Feleppa, ex consigliere comunale recentemente aderente a Forza Italia che aggiunge: "Nonostante i tardivi sforzi, tra l'altro senza alcun piano di gestione e di programmazione, non ci sono grosse migliorie. Quello che appare evidente è lo stato di abbandono di molte aree della città. Sarebbe gradito che l’assessore al ramo spiegasse se evidentemente, come risulta, l'azione di controllo politica è ingiustificatamente assente, non per il periodo di ferie estive, ma – sostiene Feleppa - per l’assoluta mancanza di strategia e di pianificazione, azioni delle quali dopo due anni non c’è alcuna traccia. Sarebbe utile che venissero esplicitati quali siano gli indirizzi di gestione e quali le finalità del servizio di cura del verde pubblico ovvero a quale pianificazione si fa riferimento, se in tante aree dei quartieri ancora oggi risultano lagnanze e criticità per servizi non ancora resi. In alcuni casi in città, oltre al degrado c'è anche, ormai da tempo, l'abbandono di rifiuti e di residui di taglio”, quindi Feleppa evidenzia “nella zona della Villa comunale o con le tante fontane chiuse, solo per fare qualche piccolo esempio”.

Ed ancora l'esponente di Forza Italia affronta la questione fiumi e chiede “se l’assessore all’ambiente ha notato lo stato dei nostri fiumi, della flora e della fauna selvatica che fanno da sfondo ai cinghiali, ormai non più ospiti di passaggio. A tal proposito quali sono le azioni messe in campo, anche concertate con la Provincia, visto che la competenza è provinciale, ma il tratto dove è facile ammirare lo scempio riguarda il Comune, dunque non si può far finta che la risoluzione del problema spetti sempre degli altri”.

“Purtroppo – conclude Angelo Feleppa - si vive sempre alla giornata e non si riesce a capire quale sia il mandato affidato alle quattro cooperative dedite all’occorrenza (sembrerebbe che vengano ripuliti anche spazi Acer) e quale siano le attribuzioni dell'Asia (nel bilancio pure attribuzioni per cordoli e marciapiedi). Si faccia chiarezza, lo chiedono i beneventani”.