Verde Pubblico a Benevento, la replica di Rosa L'esponente della giunta chiarisce: ecco le iniziative in campo

Verde pubblico a Benevento. Non si è fatta attendere la replica dell'assessore al ramo Alessandro Rosa all'ex consigliere comunale ed esponente di Forza Italia, Angelo Feleppa.

L'esponente della giunta Mastella prima precisa: “Dovrebbe ricordare che lui di verde pubblico si è occupato, se non se lo ricorda lui ci sono i cittadini che per fortuna godono di ottima memoria”. Quindi in una nota Rosa sostiene: “dice che a Benevento si vive una vera e propria emergenza per la cura del verde pubblico ma il verbo è coniugato male, dovrebbe dire “si è vissuta” e avrebbe piena ragione”. Poi commenta: “Non provo in verità grande entusiasmo a rispondere a Feleppa, d'altronde credo che la risposta gli sia arrivata dai cittadini quando, dopo essersi candidato contro Mastella ed essere passato nella maggioranza guidata dal sindaco Mastella dove ha gestito (male) il verde pubblico ed essere ritornato all'opposizione salvo poi tornare a candidarsi con Mastella, non è stato eletto ed è tornato all'opposizione”.

Nella nota inoltre Rosa chiarisce: “Comincio dal verde pubblico: non appena è stato approvato il bilancio abbiamo preferito evitare di affidare i lavori a una sola ditta, cosa che come ricorderà Feleppa aveva portato anche nel periodo di sua gestione a una pulizia della città molto discutibile, abbiamo immaginato di suddividere la città in quadranti, ognuno dei quali affidato ad una cooperativa responsabile della pulizia e del taglio su cordoli, marciapiedi, grosse e piccole aiuole, parchi gioco e scuole. L'idea è che riducendo la grandezza dell'area da pulire aumenta il livello di performance. Siamo partiti così a inizio agosto: dopo essere andati a pieno regime e dopo settimane in cui si è registrata qualche difficoltà anche a causa di mesi di maggio e giugno costantemente piovosi, si sono raggiunti livelli inequivocabilmente anti di decoro e pulizia. Per quanto attiene allo spazzamento poi si può controllare attraverso il sito di Asia e presto anche di quello del Comune in tempo reale quando e dove gli operatori passeranno per pulire le singole strade. In più, per evitare dispendi di energie e risorse economiche abbiamo immaginato il posizionamento di divieti, in modo che le spazzatrici potranno passare accanto ai marciapiedi così come potranno fare gli operatori, in assenza di auto. Non solo: abbiamo optato per il lavaggio delle strade per abbattere i livelli di polveri sottili. Riguardo poi alle perplessità di Feleppa: ci sono aree in cui non siamo ancora arrivati? Sì, perché il bilancio è stato approvato solo il 18 luglio. Puliamo anche in aree Acer? Sì perché dopo varie segnalazioni l'Acer per impedimenti non è intervenuto, e il Comune ha l'obbligo a quel punto di intervenire. Ci sono residui derivanti dagli sfalci? Sì, perché Feleppa avrà visto che, probabilmente come mai avvenuto negli anni passati, oltre ai mezzi tradizionali di pulizia abbiamo utilizzato anche mezzi pesanti e innovativi: dopo il passaggio di queste macchine si attendono le squadre che si occupano dei dettagli. C'è da tenere presente che molte aree in cui siamo passati coi mezzi pesanti non erano state praticamente mai trattate. Aggiungo: con la Polizia Locale abbiamo ricercato e richiamato tutti i terreni privati da far sfalciare, risalendo ai relativi proprietari”.

Un lungo elenco che include anche la villa comunale che “ha raggiunto – sostiene ancora Rosa - livelli di manutenzione elevatissimi con le nuove giostre, il laghetto svuotato e ripulito come non avveniva da decenni. In merito ai fiumi: il Comune è entrato nel contratto di fiume e nel contratto di lago e dunque in un progetto pilota della regione Campania, ricordo tuttavia che per i rifiuti sugli argini in zona stadio la rimozione è arrivata grazie al sottoscritto, dopo circa dieci anni”.

Ed ancora per le fontane l'assessore ricorda che “visto l'aumento dei costi dell'energia il Comune era stato costretto a bloccare le fontane (per dirne una, quella della stazione centrale consuma 16mila euro l'anno di energia) negli ultimi giorni sono state riaperte quelle del corso Garibaldi e in zona Rocca dei Rettori, spending review dunque, non sono andato io con la chiave dell'acqua a spegnere le fontane per dispetto. Da par mio ho provveduto invece a farle ripulire le fontane erano sporche pure quelle, sì.

Per quanto attiene ai cinghiali, problema ahimé che riguarda tutta Italia, da diversi mesi ormai non ho più la delega alla sanità, l'ultima mia azione in merito è stata la convocazione di un tavolo con gli attori istituzionali deputati alla gestione di questo problema: la Regione Campania e l'Ambito Territoriale Caccia e insieme alla loro ci siamo attivati con cacciatori di selezione per la cattura degli ungulati ( via Piccinato - Monteguardia - via Tiengo). Alla fine credo che ognuno mette se stesso nella gestione delle cose: io per l'assessorato all'ambiente ho messo impegno e lavoro, risolvendo la questione dei pini con soddisfazione di tutte le parti coinvolte, ho contribuito al riconoscimento di comune plastic free per due anni di seguito, portato in città macchine mangiaplastica, un apiario urbano, piantato oltre cento tigli, rinnovo di molte aree gioco nonché apertura di nuovi parchi gioco, incremento delle adozioni delle aiuole cittadine; sinergia con Asia con l'attribuzione di un progetto Pnrr per oltre 6 milioni di euro .

Subito dopo l’approvazione del bilancio si sono viste in città più squadre che hanno lavorato anche nei weekend per assicurare un alto livello di decoro e pulizia e da quanto mi dicono i cittadini Benevento non è mai stata pulita come adesso. Questi sono i miei risultati”.