La riproduzione tridimensionale del volto di Vanvitelli e il turismo sostenibile La donazione al Parco del Taburno dell'architetto Mario Ferraro e le nuove sfide per l'area protetta

Archiviato il Ferragosto per l'area protetta del Taburno Camposauro torna la sfida del turismo sostenibile con presenze stanziali. A ribadirlo il presidente dell'Ente parco regionale, Costantino Caturano che parla di un bilancio positivo dal punto di vista degli arrivi registrati in questi giorni di festa, ribadisce i controlli effettuati per la corretta fruizione della montagna ma, come detto, rilancia la sfida della sostenibilità.

La sfida del turismo sostenibile nelle aree protette

“Il periodo di Ferragosto ha registrato sicuramente un aumento dei turisti come nelle altre zone del Sannio, questo fa piacere perché il Sannio sta diventato sempre più meta attrattiva. Ma dobbiamo distinguere la tipologia di turismo. Nell'area del Taburno Camposauro abbiamo avuto soprattutto turisti che sono venuti per un solo giorno, mentre quel turismo caratterizzato dalla presenza per più giorni dei visitatori resta stabile rispetto agli anni precedenti. Noi invece stiamo puntando a promuovere sempre più un turismo sostenibile che consenta agli escursionisti di restare per più giorni nell'area protetta”.

C'è poi un altro aspetto: “Abbiamo registrato ancora comportanti come abbandono rifiuti ma anche danni all'area pic nic. I carabinieri forestali insieme ai comuni stanno facendo ormai da tempo controlli sempre più intensificati”.

Di qui l'importanza di promuovere nuovi arrivi all'insegna della sostenibilità e del rispetto dei luoghi: “Il turismo sostenibile questo periodo si è tenuto stabile ma cercheremo di aumentare queste presenze”.

Donata la riproduzione tridimensionale del volto di Vanvitelli

Intanto proseguono le iniziativa a sostegno dell'area protetta, come la donazione effettuata dall'architetto Mario Ferraro. “Nei giorni scorsi – ricorda Caturano - è stata donata all'Ente parco una riproduzione tridimensionale del volto di Vanvitelli. Una donazione dell'architetto Mario Ferraro che abbiamo posizionato all'interno di una nicchia con un qr-code che consente di ricevere ulteriori informazioni su Luigi Vanvitelli. Un bel gesto per il quale abbiamo ringraziato pubblicamente l'architetto Mario Ferraro, che è anche presidente Ance Benevento, per questa donazione che sicuramente fa bene al territorio”.