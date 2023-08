Verde pubblico, Schipani: "Critiche sterili: Rosa ha puntato su cooperazione" "Ergersi a rappresentanti dei residenti senza averne titoli non è tollerabile"

Nella diatriba che si è aperta sul verde pubblico a Benevento interviene il presidente dell'associazione Io X Benevento, Giuseppe Schipani, che pare prendere le parti dell'amministrazione: "In merito alle continue e sterili polemiche che si registrano sugli organi di informazione da parte di un sedicente “garante dei cittadini (?)”, poiché attualmente e per fortuna incarichi di rappresentanza sociale e istituzionali non ci sembra che riveste, smemorato relativamente alla sua storia ma sicuramente coraggioso rispetto all’iniziativa pretestuosa, IO X Benevento, è costretta, di nuovo, ad intervenire per chiarire alcuni aspetti che l’isolato soggetto tende a fuorviare con poca intelligenza ma che evidentemente qualificano anche la pochezza e il degrado su cui poggia il contenuto delle polemiche.



Sicuramente non è intenzione dell’associazione rispondere alle polemiche ma è doveroso, invece, continuare a tutelare e garantire una partecipazione attiva dei cittadini nella vita amministrativa e, per tale motivo, vanno chiarite alcune questioni.



E' doveroso ricordare che mai come in questo caso, la decisione di coinvolgere direttamente i cittadini per affrontare il tema del verde pubblico è chiaramente sensibilità esclusiva dell’Amministrazione in carica. Questo è un dato che non va ricordato per enfatizzare un presunto sostegno politico ma solo per narrare una verità che si è tradotta in fatti e che non ha precedenti.



La decisione di coinvolgere cooperative sociali che potessero occuparsi dello sfalcio e della cura del verde pubblico ha un duplice obiettivo: prestare un servizio pubblico attraverso un’operazione sociale di coinvolgimento e riscatto di persone svantaggiate. Persone che sono i veri cittadini sofferenti di un tessuto sociale popolare, che provengono da nuclei familiari numerosi e con grandi difficoltà, che in questi primi dodici giorni lavorativi ( da 3 di agosto ad oggi ) ci stanno mettendo cuore e anima per ripulire un quartiere che evidentemente, da anni, non vedeva una riqualificazione ambientale del genere. Esattamente dodici giorni lavorativi, caratterizzati da un cronoprogramma elaborato insieme al comune e con il costante supporto e supervisione dell’ASIA che ha determinato non solo ciò che palesemente si registra in termini di benessere ambientale ma capace di raccogliere la soddisfazione e il gradimento di gran parte dei cittadini del rione Libertà che fanno a gara per offrire caffè e bevande fresche agli operatori.



L’aria che oggi si respira nel quartiere più popoloso della città è sicuramente di cooperazione tra cittadini e Amministrazione, sono respiri di speranza che trovano incidenza nella rigenerazione di una cultura collaborativa che tende ad affrontare insieme i reali bisogni dei residenti.

Cercare di inquinare quest’aria, questa cooperazione con due fotografie che ritraggono un aiuola ( una) dell’entrata dello stadio Vigorito verso i distinti, quindi estrema periferia e sicuramente zona secondaria o addirittura un impianto sportivo ( Meomartini) gestito da una società sportiva che fattura centinaia di migliaia di euro e che non si adopera per la manutenzione del bene comunale preso in gestione, è esercizio che assolutamente qualifica chi scatta, pubblicizza e con pochezza di contenuti si autocertifica. Ma non è tollerabile, però, ergersi a rappresentante dei residenti, questo no, i residenti conoscono bene ciò che si sta facendo e collaborano, attendono e rispettano un cronoprogramma che toccherà tutte le zone del quartiere e vedono i propri familiari, anche in giorni feriali, adoperarsi per ripulire tutte le aree.



La credibilità, dunque, di chi da anni si impegna per migliorare le condizioni di vita di una comunità, ha sempre trovato incidenza in fatti concreti che determinano un cambiamento reale e non sarà scalfita da qualche intervento polemico e demagogico sulla stampa.



Quindi, esercitare una sterile ritorsione per non aver realizzato le proprie ambizioni personali, elemosinare visibilità con pochezza di contenuti e addirittura con una pregressa bocciatura di consenso elettorale, è sicuramente una scelta che, a nostro avviso, qualificano chi spreca il proprio tempo, con affanno, a riconquistare una reputazione probabilmente consumata dalla propria storia personale e politica".