Dimensionamento scolastico, Viele: "Nel Sannio servono deroghe" La segretaria della Flc Cgil: “Quest'anno diventano 13 le istituzioni scolastiche in reggenza"

“Quest'anno le istituzioni scolastiche che andranno in reggenza saranno tredici a fronte delle undici dello scorso anno in un trend di aumento generalizzato che riguarda tutta la regione Campania: lo scorso anno erano 92 quest'anno saranno 124”. Così Eva Viele, segretaria generale della Flc Cgil della provincia di Benevento, dettaglia le novità che riguarderanno la provincia sannita in vista del ritorno tra i banchi per alunni e docenti e in attesa del decreto del Ministero in tema di dimensionamento scolastico ribadisce: “In alcune aree servono delle deroghe”.

Dimensionamento scolastico nel Sannio

In particolare resta la preoccupazione per l'annualità 2024/2025: “Dalle nostre elaborazione sui dati forniti dal Ministero dell'Istruzione – spiega l'esponente del sindacato - al termine del primo triennio dei nuovi coefficienti previsti in legge di Bilancio, il numero delle istituzioni scolastiche in Campania passeranno da 950 a 820, in una percentuale media del sedici per cento che però per la provincia di Benevento arriverà a sfiorare il venticinque per cento”.

“La scuola presidio importante”

Di qui l'appello: “Chiediamo sicuramente delle deroghe e il mantenimento invece di istituzioni scolastiche e di autonomie – conclude Viele - soprattutto nelle aree dove il venir meno del presidio scolastico, che seppur presente ma privati dei centri dirigenziali e amministrativi, non potrà che avere riflessi negativi per le comunità locali”.