Cinghiali. Fusco (Atc): situazione grave serve intervenire “Danni ovunque stiamo sottoponendo il problema alla Regione ma ci sono i ricorsi”

Con il passare delle settimane si aggrava nel Sannio il bilancio dei danni provocati dai cinghiali il cui numero continua ad aumentare per via del ritardo per mettere in campo misure concrete per il contenimento.

Appezzamenti di mais, vigneti e orti distrutti dagli ungulati che sempre più spesso rappresentano anche un problema per gli automobilisti a causa dell'attraversamento delle strade e degli investimenti degli animali. Un aumento spropositato dei cinghiali che rappresenta ora un problema in numerosi centri del Sannio. A partire da Benevento dove gli animali sempre più spesso dai torrenti e dai due fiumi che attraversano la città arrivano tra i palazzi e attraversano le strade all'improvviso come spesso accade nella zona della rotonda dei Pentri. Inevitabili gli incidenti e il pericolo per automobilisti e per gli stessi cinghiali. Poi ci sono i danni per gli agricoltori che aumentano giorno dopo giorno. Una situazione non semplice da gestire per la quale ancora non si trova una soluzione definitiva.

“La situazione è diventata abbastanza grave, ci segnalano danni ovunque” il commento di Carmine Fusco, presidente dell'Ambito Territoriale di Caccia (ATC) di Benevento che aggiunge: “Stiamo sottoponendo con costanza il problema alla Regione che si stava già attivando per un piano di abbattimento ora bloccato dai ricorsi degli ambientalisti. Ora bisogna attendere la pronuncia dei giudici per poi partire con le 'girate', ovvero con gli abbattimenti controllati”.