Geositi del Taburno-Camposauro, nuovo progetto di valorizzazione L'iniziativa nata da un'idea di alcuni geologi sanniti, l'obiettivo: “Prendersene cura”

Proseguono le attività di valorizzazione dell'area protetta del Parco regionale del Taburno Camposauro. Questa volta l'iniziativa riguarda i geositi ed nasce da un'idea di alcuni geologici sanniti. Come annunciato dall'Ente parco regionale che spiega: “E’ partita da qualche giorno l’iniziativa denominata 'Sponsorizza un geosito del Parco del Taburno- Camposauro', la campagna di promozione dei geositi del massiccio appenninico nata dall’idea di alcuni geologi sanniti ha la finalità non solo di promuovere e monitorare, ma anche di tutelare le bellezze geomorfologiche candidate a patrimonio Unesco GlobalGeoPark”.

“Chiunque voglia diventare madrina o padrino di un geosito sponsorizzandolo gratuitamente – spiega il presidente dell’Ente Parco Costantino Caturano – può farlo avviando in tal modo una serie di attività con l’Ente Parco che non saranno solo di promozione ma anche di ricerca e studio. Un ulteriore passo in avanti per far conoscere i nostri geositi. Possono partecipare - aggiunge il numero uno di Palazzo Caporaso - non solo privati cittadini ma anche soggetti giuridici interessati a far conoscere i luoghi di interesse geomorfologico del Taburno-Camposauro”. Un progetto che vede dunque il coinvolgimento della comunità chiamata a impegnarsi “per la sua conservazione e per il monitoraggio. La sponsorizzazione è completamente gratuita. Unico obiettivo: prendersene cura”.