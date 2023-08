Caldo, l'appello di Milano: "Attenzione agli anziani soli" Così il vicepresidente dell'ordine per questi giorni di temperature ancora alte

Ancora caldo e afa. Temperature sopra le medie stagionali avvertite anche in città e i medici tornano a raccomandare prudenza in particolare per anziani e bambini.

“Come medici di famiglia – spiega Luca Milano, medico di base e vicepresidente dell'Ordine dei medici di Benevento – stiamo ricevendo tante chiamate da anziani e pazienti fragili, così come i pediatri per i bambini, perché sono le categorie che più di tutte soffrono per il caldo”.

L'esponente dell'ordine di Benevento chiede pertanto di continuare a seguire le misure già comunicate nei mesi scorsi. “I messaggi sono semplici: è importante l'assunzione di una corretta quantità di liquidi ovvero acqua a temperatura ambiente, ma anche un'alimentazione leggera poiché i pasti abbondanti producono più energia ed aumenta la sensazione di calore. Per cui dare spazio a frutta e verdura nonché prodotti di stagione”. Ed ancora, Milano ribadisce: “Evitare di uscire nelle ore più calde della giornata e indossare abbigliamento adeguato, cappello e tessuti che consento di far traspirare l'aria”.

Ma non solo, spazio anche alla solidarietà. Di qui l'appello del vicepresidente dell'ordine di Benevento: “Rivolgere attenzione agli anziani soli, se si è a conoscenza che nel proprio condominio o nelle vicinanze vive un anziano solo chiedere per eventuali necessità”.