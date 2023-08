Città Spettacolo, varchi e controlli. Giordano agli esercenti: ci sarà affluenza Il direttore artistico spegne le polemiche: tante persone raggiungeranno comunque la zona dei locali

"In un primo tempo avevamo ottenuto la disponibilità per l'utilizzo di piazzetta Vari, poi il dietrofront per motivi di sicurezza. Non è una decisione dell'organizzazione del festival ma dobbiamo rispettarla”.

Il direttore artistico di Benevento Città Spettacolo interviene sul cambio di location per gli eventi inizialmente programmati in piazza Vari che saranno invece ospitati da Piazza Roma. Una variazione imposta per motivi di sicurezza.

E infatti, quest'anno, il festival dovrà sottostare ad alcune limitazioni. No alle aree eccessivamente ristrette per gli eventi, massima attenzione all'applicazione di ogni precauzione anti terrorismo e varchi e controlli nelle aree interessate dalla manifestazione. Un piano sicurezza stringente accompagnerà la 44esima edizione del festival Benevento città spettacolo, in programma dal 25 al 30 agosto.

“Quest'anno – aggiunge ancora Giordano -si è creata una situazione diversa. Nessuno si diverte a spostare il palcoscenico, lo impongono motivi di sicurezza”.

Il direttore artistico del Festival tranquillizza poi gli esercenti dei locali, che avevano espresso delusione per la decisione.

“Comunque dopo i concerti le persone si riverseranno nei vicoli. Anche per la serata di Geolier, per la quale contiamo già 8mila paganti, nell'area del concerto sarà venduta solo acqua, rigorosamente in bicchieri di carta. Ovvio, dunque, che dopo si accederà alla zona del centro”.

E intanto questa mattina ancora un incontro al palazzo del Governo per predisporre altri dettagli in merito alla manifestazione.