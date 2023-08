Italiani in Australia: delegazione ricevuta stamane dal sindaco Mastella Gli ospiti accompagnati in Comune a Benevento dal sindaco di Paduli, Domenico Vessichelli

Il sindaco Clemente Mastella ha ricevuto stamane, nella sala Giunta di Palazzo Mosti, una delegazione di italiani in Australia. Accompagnati dal sindaco di Paduli Domenico Vessichelli, il presidente della Federazione delle associazioni campane in Australia John Di Fede, il responsabile giuridico della Federazione e attivo divulgatore della lingua e delle cultura italiane in Australia Nick Minicozzi, il parroco di San Francesco di Assisi in Newton Eldridge D'Souza e il referente delle iniziative dell'associazione Filiberto Minicozzi hanno illustrato al Sindaco di Benevento, nel corso di un cordiale colloquio, le molteplici iniziative, già intraprese o in cantiere, sull'asse italo-australiano. In particolare è stata discussa la possibilità di istituire borse di studio per promuovere e potenziare l'interscambio linguistico e culturale tra i due Paesi e preservare il patrimonio costituito dalla lingua italiana per la terza generazione delle comunità italiane in Australia. Il sindaco Mastella ha mostrato massima disponibilità a proseguire l'interlocuzione per concretizzare l'iniziativa.