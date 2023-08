Erogazione idrica: doppio guasto a Benevento, ecco le zone interessate Possibili disservizi nella zona del Centro e nelle contrade a Nord di Benevento

La Gesesa informa gli utenti di Benevento di possibili disservizi nell'erogazione idrica a partire da questo pomeriggio nella parte alta del Corso Garibaldi a causa di un guasto improvviso in Piazza Arechi II.

Ed ancora l'azienda del gruppo Acea informa che a causa di un guasto improvviso, la cui riparazione è in corso, si potranno verificare già da queste ore disservizi tra piazza Castello, Corso Garibaldi e traverse limitrofe.

Per un altro guasto elettromeccanico al rilancio Bonavita del Comune di Benevento, la cui risoluzione é già in corso, nel pomeriggio di oggi si potranno verificare irregolarità nell'erogazione idrica quali bassa pressione e mancanza d’acqua in tutte le contrade Nord.

Le zone interessate sono:

• Contrada Lammia

• Contrada Francavilla

• Contrada Bonavita

• Contrada Imperatore

• Contrada Caprarelle

• Parte di Contrada Roseto

• Parte di Contrada Olmeri

• Contrada San Giovanni

• Contrada San Domenico

• Contrada Mosti

• Parte di Contrada San Chirico (parte alta San Chirico)

• Masseria De Gregorio

• Contrada La Francesca

• Contrada Murata

• Contrada Badessa

• Contrada Cardoni

• Contrada Torretta

Seguiranno aggiornamenti.

Ricordiamo che per segnalare Emergenze e Guasti è sempre attivo il numero verde gratuito sia da telefono fisso che da cellulare 800 51 17 17.