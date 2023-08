'Resto al Sud' protagonista a Città Spettacolo: venerdì meeting a piazza Torre Confronto tra amministrazione comunale, mondo accademico e Invitalia

Com'era, come e come sarà fare impresa al Sud: è il tema al centro di un meeting nell'ambito della 44esima edizione di Benevento Città Spettacolo. L'appuntamento è è per venerdì 25 agosto, alle 20, in piazza Federico Torre.

Si confronteranno Domenico Abbatiello (Responsabile Idal, Italiana distribuzione alimenti), Vincenzo Durante (responsabile della misura 'Resto al Sud' per Invitalia), Manlio Lubrano di Scorpaniello (professore associato di Diritto commerciale presso l'Università degli Studi del Sannio), Marika Mignone (consigliere comunale con delega ai rapporti Invitalia, allo sportello 'Resto al Sud') e Vincenza Stefanucci (avvocato, Coa Benevento). Il dibattito sarà moderato dal giornalista Alfredo Salzano.

"Ringrazio il sindaco Clemente Mastella - spiega Marika Mignone - per aver condiviso e sostenuto l'idea di sfruttare la maggiore kermesse culturale cittadina come momento per promuovere la cultura d'impresa e in particolare le possibilità che offre una misura preziosa come 'Resto al Sud'. Del resto oltre le difficoltà oggettive di fare impresa al Sud..., talvolta c'è scetticismo nel credere di potercela fare. 'Resto al Sud' è stata invece un'esperienza stimolante, dalla quale nasce l'incontro di venerdì. Quando l'amministrazione Mastella ha aperto lo sportello comunale nel luglio 2021 la volontà era quella di agire da stimolo e da supporto non solo economico, compatibilmente con quello che la misura consente, ma soprattutto morale. Dimostrare a chi ne aveva il coraggio che le attività potevano nascere e crescere anche nella nostra città. Venerdì daremo nuovo impulso al dibattito su una misura che ha cambiato la vita di tante persone consentendo loro di esprimersi e su cui l'amministrazione comunale di Clemente Mastella ha puntato con determinazione e dedizione", conclude Mignone.