Zone interne in grave difficoltà, il monito della Cgil: servono infrastrutture Anzalone: "E' ora che l apolitica pensi ad affrontare le criticità per non far morire il Sannio

Duro monito della Cgil di Benevento che accende i riflettori, ancora una volta, sulle difficoltà che vivono le zone interne e punta il dito contro la diatribe politica delle ultime settimane.

“Ormai, da diversi giorni, non si parla altro dei vari cambi di casacca degli esponenti politici locali – tuona Giuseppe Anzalone, componente di segreteria della CGIL Benevento - diciamo una corsa contro il tempo, purtroppo, non per affrontare le criticità che attanagliano questo territorio ma, semplicemente, per accaparrarsi il consenso dell'uno o dell'altro. Premesso che ognuno è libero di scegliere la propria casa politicamente, ma senza mai dimenticare di porre al centro del dibattito le vere esigenze e difficoltà che vivono le aree interne.

Questo territorio, giorno dopo giorno, perde occupazione stabile, arretra nei servizi, con il lavoro sempre più parcelizzato e povero, aumentano le disuguaglianze e le famiglie fanno veramente fatica ad arrivare a fine mese. Purtroppo – spiega ancora Anzalone -, questo tema non sembra interessare a tanti, d'altronde c'è un detto antico: 'il sazio non potrà mai credere il digiuno' visto che nella vita siamo diventati molto teorici, grazie anche al forte egoismo che regna in ognuno di noi, ma la realtà è tutt'altra e quello che non si vive sulla propria pelle è difficile rappresentarla al meglio e spesso va nel dimenticatoio”.

Ed è per questo motivo che la Filt Cgil insieme alla Camera del lavoro di Benevento da tempo ribadiscono “l'importanza delle opere infrastrutturali stradali e ferroviarie per rendere piu attrattive queste aree e la qualità dei servizi offerti alla cittadinanza.

Basti pensare che Il Sannio è l'unica provincia campana senza un casello autostradale sul territorio, con tutto ciò continuano i rinvii del raddoppio a quattro corsie della pericolosissima SS 372 (Telesina) con un progetto definitivo approvato e il primo lotto completamente finanziato ormai da diversi anni, così come il rallentamento dei lavori della SS 212 (Fortorina), per non dimenticare lo stato in cui versa l'area Caudina, da anni senza treni sulla linea Benevento – Cancello - Napoli e con una arteria stradale al servizio di 3 provincie semplicemente scandalosa; l’auspicio è quello di non rivivere anche sul progetto autostradale Benevento- Caserta lo stesso film visto finora con il raddoppio della Telesina.

È arrivato il momento di fare chiarezza – conclude il dirigente della Cgil -, rete e sinergia, con chi realmente vuole evitare un declino ed ulteriori fughe da queste aree, rivendicando la giusta possibilità di crescita e sviluppo per il futuro del Sannio e delle aree interne della Campania”.