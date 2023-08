Benevento onora San Bartolomeo. Arcivescovo accende i riflettori sui pregiudizi Il sindaco Mastella apre ad un'ipotesi anche sui festeggiamenti civili

Benevento ieri ha onorato il San Bartolomeo, patrono della città.Lo ha fatto con una Santa Messa celebrata dall'Arcivescovo Felice Accrocca alla presenza dei fedeli e delle autorità presenti con in testa il Prefetto di Benevento, Carlo Torlontano, il sindaco Clemente Mastella e i vertici delle Forze di dell'ordine.

Rivolgendosi alla comunità di fedeli, l'arcivescovo Accrocca ha commentato il passo del Vangelo di Giovanni sull'incontro di Bartolomeo con Gesù ed ha acceso i riflettori sui pericoli legati ai pregiudizi che “generano sospetti, fanno alzare muri e impediscono una visione serena dello stare insieme. San Bartolomeo parte dai pregiudizi, poi si apre a Dio, alla società e predica il Vangelo. Un Vangelo che non contempla pregiudizi ma una visione inclusiva sull'uomo e sulla società. Sulla convivenza libera dei popoli e mi auguro che questo non resti un sogno ma una cosa concreta” ha concluso il Pastore della Metropolia di Benevento.

Festa in onore di San Bartolomeo che a Benevento non ha un programma civile a differenza di quella in onore della Patrona del Sannio: la Madonna delle Grazie. Il sindaco Mastella commentando questo particolare, nelle sue riflessioni ha evidenziato la mancanza di festeggiamenti ed ha annunciato: “Vedremo di superare questa situazione”.