Al Teatro Romano visite guidate teatralizzate Sabato l'iniziativa nell'area archeologica del Triggio

Sabato 26 agosto 2023, l’Area Archeologica del Teatro Romano di Benevento in collaborazione con Benevento Città Spettacolo, nell’ambito del Piano di valorizzazione, ha organizzato Passeggiate Romane, visite guidate teatralizzate a cura della Compagnia Teatrale “Red Roger” di Benevento. Un’occasione per una visita speciale che offre ai visitatori una prospettiva interpretativa del tempo e dello spazio attraverso la storia nel suggestivo scenario del Teatro Romano di Benevento. Le visite guidate con teatro itinerante messo in scena dagli attori della Compagnia Red Roger porteranno i partecipanti alla scoperta delle meraviglie di uno dei Teatri dell’antichità meglio conservati. Il calendario delle visite guidate prevede 4 gruppi nel seguente orario 19,00 – 19,45 – 20,30 – 21,15 con prenotazione. Dalle 19,30 alle 22,00 è possibile effettuare anche visite libere ed ammirare, oltre

i reperti archeologici e la straordinaria struttura dell’antico teatro, una sintesi della mostra Wolves Coming; dell'artista cinese Lyu Ruowang, negli spazi antistanti il complesso archeologico.