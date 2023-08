Alta Velocità, summit dei sindaci a Palazzo Mosti Martedì presso la sala giunta, ecco tutti i comuni

Si terrà martedì 29 agosto alle ore 11 presso la sala giunta di Palazzo Mosti un vertice tra i Comuni interessati dalla realizzazione dell'Alta Velocità/ Capacità ferroviaria Napoli-Bari. “Il summit – viene precisato dal comune di Benevento in una nota - dopo l’adozione da parte del Cipess, su proposta del Ministro Fitto, della delibera per il riparto delle risorse del Fondo di Sviluppo e Coesione. Per le regioni del Sud è prevista l'assegnazione di circa 6 miliardi di euro. Al summit a Palazzo Mosti prenderanno parte il sindaco di Benevento Clemente Mastella, Rossano Insogna sindaco di Melizzano, Clemente Di Cerbo sindaco di Dugenta, Carmine Cacchillo sindaco di Amorosi, Giovanni Caporaso sindaco di Telese Terme, Pompilio Forgione sindaco di Solopaca, Alessandro Di Santo sindaco di Castelvenere, Raffaele Di Lonardo sindaco di Guardia Sanframondi, Carlo Iannotti sindaco di San Lorenzo Maggiore, Antonello Caporaso sindaco di Ponte, Angelino Iannella sindaco di Torrecuso, Angelo Pepe sindaco di Apice, Domenico Vessichelli Sindaco di Paduli, Rocco Rossetti Sindaco di Sant’Arcangelo Trimonte”.

All'ordine del giorno la “programmazione e la realizzazione delle opere di valorizzazione del territorio e di mitigazione dell’impatto ambientale e la necessità della sottoscrizione di un accordo tra Regione Campania e Governo su un Piano di Finanziamento per lo sviluppo territoriale, al fine di individuare le linee di intervento e procedere al finanziamento delle opere previste. Tra queste, come concordato nella riunione del 23 febbraio 2023 con il Presidente della IV Commissione Consiliare della Regione Campania Luca Cascone, con i rappresentanti di RFI ing. Ciro Napoli e ing. Domenico Semplice e con i Sindaci dei Comuni interessati, c’è l’impegno della Regione Campania che, così come già fatto per i primi due lotti si è resa disponibile a finanziare su risorse FSC ulteriori 50 milioni d euro che serviranno a mitigare l’importante impatto che la realizzazione di questa importante tratta ferroviaria ha sui territori attraversati; tali somme si aggiungono al 2% riconosciuto per norma da RFI”.