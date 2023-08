Alloggi ancora da assegnare a Capodimonte: riesplode la protesta Gli assegnatari prima all'ex Iacp, poi in Comune: chiediamo solo di conoscere una data certa

Hanno fatto tappa prima presso gli uffici dell'Acer, ex Iacp dove hanno però trovato solo l'addetto al front office, poi sono andati al Comune per chiedere la data entro la quale gli sarà assegnata finalmente la casa. E' riesplosa, questa mattina a Benevento, la protesta delle venti famiglie che attendono l'assegnazione delle ultime abitazioni nel quartiere Capodimonte. Si tratta delle cosiddette mansarde che sono state assegnate ormai da tempo ma ancora non consegnate per via di alcuni lavori da terminare.

“Siamo qui – hanno più volte rimarcato gli assegnatari – per chiedere al Comune una data certa e non per altro. Tra noi ci sono famiglie che hanno situazioni difficili e quell'appartamento serve urgentemente” l'appello dei manifestanti.

Una delegazione è stata poi ricevurta al Comune di Benevento. Appuntamento con l'assessore Chiusolo fissato per mercoledì prossimo.