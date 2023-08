Al via Città Spettacolo: gli eventi di oggi Questa mattina la conferenza inaugurale. Il festival cerca "finanziatori"

Saranno le piazze d'autore con la presentazione di “Oltre … dentro l’eternità” - Il quaderno edizioni di Gianni Scudieri ad inaugurare questa sera la 44esima edizione del festival Benevento Città Spettacolo.

In attesa dei big: Gianni Morandi, Geolier e Matteo Paolillo le "Metamorfosincroniche" del direttore artistico Renato Giordano prenderanno il via nell'ormai iconica e raffinata location di Piazza Torre.

E intanto questa mattina le “chiacchiere da foyer” al Comunale hanno ufficialmente avviato il countdown. Ospiti della prima giornata, condotta da Alfredo Pietronigro, il direttore del conservatorio Nicola Sala, Giosuè Grassia e l'assessore alla Cultura del Comune di Benevento, Antonella Tartaglia Polcini.

Se Grassia ha ribadito il legame del Conservatorio con il festival l'esponente della giunta Mastella ha invece posto l'attenzione sulla necessità di accedere a nuove forme di finanziamento. I fondi assegnati dalla Regione, infatti, si fanno sempre più esigui.

“C'è un momento di crisi che incide anche sul dimensionamento dei contributi. L'amministrazione però ha espresso la volontà di coinvolgere investitori, come sottolineato anche dalla scelta di riorganizzare lo Statuto della Fondazione Benevento Città Spettacolo, come fondazione di partecipazione. Una scelta che può condurre una gestione e valorizzazione dell'intero sistema teatri e di tutto l'assetto dello spettacolo con una promozione affidata al mecenatismo. E ci sono misure, come l'art bonus, che spero possano diffondersi anche da noi”.

“Siamo pronti a dare il via a questa grande festa – aggiunge il direttore artistico Giordano – e ricordo che anche chi non ha inviti agli eventi gratuiti potrà vivere la città e il suo fermento”.

Tornando al programma del festival. Ancora in Piazza Torre alle 20:30 è in programma Dialogo d’impresa: com’era, come è e come sarà fare impresa al Sud a cura di Marika Mignone, alle ore 21:30 “Assomiglio un po’ a te L’allegria dei dilettanti” ideato e condotto da Tiziana Iuzzolino e alle 23:00 Twisted twelve trio in concerto.

Ai Giardini della Rocca dei Rettori alle ore 20:30 “Il paese dei sogni - Hänsel e Gretel” scritto e diretto da Zenone Benedetto.

Il Piazza Roma alle 21:00 Tomy blu band in concerto e alle 22:30 M’barka Ben Taleb I Multiculturali Project.