Balle di fieno sotto la Rocca dei Rettori: "Non potevano sistemarle altrove?" Il Comitato centro storico critico sull'evento nell'ambito del festival Benevento Città Spettacolo

"La nostra Rocca dei Rettori, a pochi passi da Piazza Matteotti e dalla Chiesa di Santa Sofia (Patrimonio Unesco) fa da sfondo a delle balle di fieno sistemate per accogliere gli avventori.

Siamo in piena buffer zone ed oggi inizia quello che dovrebbe essere l'evento culturale/artistico che per anni ha caratterizzato la vita della nostra città".

Parte da qui il Presidente del Comitato di Quartiere Centro Storico, Luigi Marino e prosegue: "A differenza del Direttore Artistico, noi evitiamo di criticare ciò che non ci compete e, quindi, non ci slanceremo in repliche alla fantasiosa dichiarazione relativa all'innalzamento del valore degli immobili, consigliando, al Direttore, di badare alla kermesse e di, casomai, prendere atto che chi vive nel Centro Storico certo non vuole vendere la propria casa. In verità, a noi non risulta vi sia stato alcun incremento di valore al metro quadro degli immobili. È d'obbligo ricordare che di questo Comitato fanno parte cittadini e non speculatori immobiliari. Noi, come detto, eviteremo di replicare, benché si potrebbe aggiungere che mai le regole del mercato dovrebbero essere tali da travolgere e soverchiare i diritti delle persone.

Tornando al punto, la pur simpatica iniziativa con le balle di fieno e gli stand gastronomici non poteva essere localizzata altrove?

Si poteva, ad esempio, sistemarla nella Villa Comunale, in altri Quartieri o in una delle nostre belle Contrade?

Così facendo, infatti, si sarebbero potute estendere le manifestazioni anche in altre zone della città, a beneficio di tutti i cittadini.

La nostra, si badi bene, non è una critica ma un consiglio, un'esortazione alla Pubblica Amministrazione a confrontarsi con i cittadini e, perché no, con il nostro Comitato, nell'interesse comune di avvantaggiare i consociati e di garantire i diritti di ciascuno".